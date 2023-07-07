باريس يجد بديلًا لمبابي.. بعد تجريده من رقمه يرفض اللاعب العودة لأتليتكو مدريد

باريس يجد بديل مبابي في أتليتكو مدريد!

يقترب باريس سان جيرمان، من ضم بديلًا لمبابي، الذي يسعى للخروج من النادي، بعد اقتراب عقده من الانتهاء بحلول نهاية الموسم القادم.

وأعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع المدرب الإسباني، لويس إنريكي حتى عام 2025، خلفًا لكريستوف جالتييه.

وفقًا لصحيفة الـ"AS" الإسبانية، يتفاوض نادي العاصمة الفرنسية، مع البرتغالي الشاب، جواو فيليكس، بعد رغبة مبابي في الرحيل، لريال مدريد.

فيليكس لا يفضل العودة لأتليتكو مدريد، خاصة بعد سحب رقم 7 منه، ومنحه لجريزمان مرة أخرى.

في حين يريد باريس سان جيرمان، سد الفجوة في حال رحيل مبابي، وأيضًا أزمة نيمار الغير واضحة.

البرتغالي لديه عقد مع النادي الإسباني حتى عام 2027، وقد يتقدم بعرض حوالي 100 مليون يورو، من أجل المهاجم.

الجدير بالذكر أن، فيليكس يعود لمدريد للتو من إعارته في تشيلسي لمدة عام، شارك خلاله في 20 مباراة فقط مع الفريق.