باريس يتواصل مع صلاح وماني، ورد صادم من ليفربول!

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتواصل مع النجم المصري محمد صلاح من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تستمر المخاوف حول مصير صلاح مع الريدز، حيث يدخل في العام الأخير من عقده دون التوصل إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن.

وهو ما دفع العديد من الأندية لمحاولة التعاقد معه، وبالتحديد باريس سان جيرمان الذي فتح بعض خطوط الاتصال مع صاحب الـ29 سنة.

كيف تواصل باريس مع صلاح؟

قال الصحفي الفرنسي "إجناسيو جينواردي" إن باريس تواصل مع وكيل أعمال صلاح لاستكشاف إمكانية ضمه.

🚨 NEW: Mo Salah vs Manchester City has won Jamie Carragher’s goal of the season.” #awlive [sky]pic.twitter.com/GRVpaJWDKi — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 16, 2022

ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد بالمجان بعد نهاية عقده.

وأوضح جينواردي أن الرد لم يكن إيجابيًا بخصوص قدوم صلاح لباريس، نظرًا لعدم رغبة ليفربول في التخلي عنه.

ماذا عن ساديو ماني؟

الأمور قد تبدو مختلفة بالنسبة للمهاجم السنغالي، ولكن الوضع ليس مثاليًا لباريس، نظرًا لرغبة اللاعب في الانتقال لمكان آخر وعلى الأرجح هو بايرن ميونخ.

ومع ذلك أبدى باريس اهتمامه الملموس بماني، وشدد على استعداده للتفاوض مع ليفربول بخصوص إمكانية جلب اللاعب إلى حديقة الأمراء.

وفي ظل هذا الاهتمام الفرنسي بالثنائي، يتمسك ليفربول بمحاولاته لإقناع ماني وصلاح بالتجديد حتى يونيو 2026.

وتسير المفاوضات بشكل إيجابي حاليًا بين كل الأطراف، ومن المحتمل أن يؤدي أي اتفاق إلى أن يصبح أي منهما اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي وبالتحديد صلاح.

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