باريس ويوفنتوس مهددان بالحرمان الجماهيري في دوري الأبطال

فيروس كورونا يهدد مواجهتي يوفنتوس وليون وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

كشفت مصادر صحفية أن يوفنتوس الذي يبدو في طريقه للعب ديربي إيطاليا أمام إنتر بجماهيره قد يحرم منهم في دوري أبطال أوروبا.

وكان فيروس كورونا قد تفشى في أوروبا وهدد بإلغاء عدد من المسابقات الكبرى، كما تسبب في تأجيل العديد من المباريات المحلية في إيطاليا على سبيل المثال.

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وكان يوفنتوس وباريس سان جيرمان قد خسرا لقاء الذهاب خارج أرضهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون وبوروسيا دورتموند على الترتيب.

وفي الوقت الذي يحتاح فيه كلا الفريقين إلى جمهوره في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه، قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن في الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت العديد من المصادر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقيم الوضع الحالي ويدرس إقامة لقائي الإياب بدون حضور جماهيري خوفًا من انتشار كورونا أكثر.

ومن المفترض أن يتم اتخاذ القرار في الأيام المقبلة، وذلك على الرغم من الموافقة الوشيكة على إقامة ديربي إيطاليا في أليانز ستاديوم بحضور جماهيري.

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يذكر أن مباراة أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا قد تسببت في عودة 3 مشجعين إسبان إلى فالنسيا بعدوى كورونا.