بين باريس وريال مدريد .. 4 سيناريوهات ترسم مستقبل كيليان مبابي في اجتماع الحسم

كيف سينتهي اجتماع كيليان مبابي الحاسم؟!

يترقب العالم أجمع، مصير الاجتماع الحاسم بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وإدارة نادي باريس سان جيرمان، برئاسة القطري ناصر الخليفي.

مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2024، مع بند يسمح له بالتمديد لعامٍ آخر؛ إلا أن اللاعب أكد في وقتٍ سابق، على أنه قرر الرحيل الصيف القادم، وعدم تفعيل هذا التجديد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، يريد مسؤولو فريق العاصمة الفرنسية، حل مستقبل المهاجم الشاب، في أسرع وقتٍ ممكن؛ حيث طلبوا اجتماعًا معه ومع والدته فايزة العماري، والتي تتولى إدارة أعماله.

الصحيفة كشفت عن 4 سيناريوهات محتملة في مستقبل كيليان مبابي، بعد هذا الاجتماع المصيري؛ على النحو التالي..

- السيناريو الأول: تجديد عقد اللاعب؛ لمدة عامين أو ثلاثة، مع وعده بالانتقال مقابل مبلغ معين، إلى ريال مدريد الإسباني، في صيف 2024؛ لمنع رحيله مجانًا.

- السيناريو الثاني: تفعيل بند تجديد عقد اللاعب؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2025، وبنفس المبالغ المتفق عليها سابقًا.

- السيناريو الثالث: الاتفاق على رحيل اللاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي، إذا رفض فكرة تجديد عقده؛ للاستفادة ماليًا منه.

- السيناريو الرابع: تمسك اللاعب بموقفه؛ والاستمرار مع باريس سان جيرمان في موسم 2023-2024، والرحيل مجانًا في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة، على أن إدارة ريال مدريد، ستتابع هذا الاجتماع باهتمامٍ كبير للغاية؛ حيث أنه في حال اتفق باريس مع مبابي، على الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سيقدّم العملاق الإسباني، عرضًا بـ200 مليون يورو؛ لحسم الصفقة رسميًا.

جدير بالذكر أن مبابي الذي انضم إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، سجل خلال 6 سنواتٍ مع فريق العاصمة، 212 هدفًا وصنع 98 آخرين في 260 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.