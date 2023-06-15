باريس سان جيرمان يُحبط خطط برشلونة بشأن نجم مانشستر سيتي

تهاني سليم
Bernardo Silva Manchester City 2022-23Getty
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باريس سان جيرمان تتقاطع خططه دائمًا مع أهداف برشلونة في سوق الانتقالات

يخطط نادي باريس سان جيرمان لتعزيز صفوفه وتعويض رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم ليونيل ميسي عن طريق مانشستر سيتي وتحديدًا أحد أهداف برشلونة في سوق الانتقالات.

وكشفت "ليكيب" الفرنسية عن خطة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، الذي يراه النادي الفرنسي سيكون خير تعويض لرحيل ليونيل ميسي الذي غادر الفريق بعد نهاية عقده بنهاية الموسم.

ويخطط النادي الفرنسي لإبرام صفقة تبادلية مع السيتي يضم بموجبها سيلفا على أن ينتقل الإيطالي ماركو فيراتي من باريس إلى مانشستر سيتي ليكون تعويضًا جيدًا لرحيل إلكاي جوندوان المحتمل عن النادي الإنجليزي.

خطط باريس سان جيرمان كلها تتقاطع مع أهداف برشلونة في سوق الانتقالات، فالفريق الإسباني يرغب في التعاقد مع جوندوان وسيلفا كما كان فيراتي هدفًا قديمًا لبرشلونة لكنه هدف لم يُحقق أبدًا مع تمسك النادي الفرنسي باستماتة بلاعبه الإيطالي.

لكن بحسب التقارير الفرنسية فخطط باريس لن تنجح لأن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرى سيلفا قطعة لا تُمس في فريقه خاصة مع تبقي موسمين في عقده مع النادي الإنجليزي.

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