باريس سان جيرمان يكتسح ليناس بسداسية في كأس فرنسا

نادي باريس سان جيرمان يحقق الفوز على نظيره ليناس مونتليري بسداسية نظيفة في دور الـ 64 من كأس فرنسا.

حقق فريق باريس سان جيرمان اليوم الفوز بسداسية نظيفة على نظيره ليناس مونتليري ضمن لقاءات دور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا على ملعب الأخير.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بشكل متراجع ولم يظهر بشكل قوي سوى في عدة كرات أبعدها دفاع أصحاب الأرض قبل أن يفتتح اللاعب عادل عوشيشي التسجيل للفريق العاصمي في الدقيقة الـ 30 بصناعة ديجبا.

كاد الفريق صاحب الأرض أن يعادل النتيجة سريعًا من ركلة جزاء لكن الحارس سيرجيو ريكو تصدى لها ببراعة وأنقذ فريقه من عودة المباراة لنقطة الصفر.

ورد سريعًا إيدنسون كافاني بهدف بتسديدة قوية في الدقيقة التي تلت ركلة الجزاء بشكل مباشر لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

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وأضاف الأوروجوياني بنفسه الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني من صناعة دراكسلر بالتحديد في الدقيقة الـ 61 قبل أن يصنع الهدف الرابع لسارابيا في الدقيقة الـ 63.

وبعدها بدقائق أضاف سارابيا بمجهود فردي الهدف الثاني له والخامس لفريقه ليهدأ بعدها الطوفان الباريسي الذي بدأ مع بداية الشوط الثاني ويسجل موتينج السادس في نهاية اللقاء.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان لم يستعن بخدمات نيمار أو مبابي في لقاء اليوم حيث أخرجهم خارج القائمة وأكتفى بمشاركة كافاني ودراكسلر وسارابيا من التشكيلة الأساسية.