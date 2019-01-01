الانتقالات
الانتقالات

باريس سان جيرمان يقترب من ضم مدافع أياكس

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هل ينجح سان جيرمان في التعاقد مع قلب دفاع أياكس؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إتمام التعاقد مع مدافع أياكس الشاب ميتشل باكر خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

سان جيرمان حاول التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ولكن اللاعب فضّل الانضمام إلى برشلونة.

وقالت صحيفة Voetbal الهولندية إنّ سان جيرمان حسم صفقة باكر وسوف يتم الإعلام الرسمي عن انضمام اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أنّ اللاعب شُوهد رفقة أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، مما يشير إلى أنّه يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للتعاقد معه.

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التقارير الصحفية أكدت أنّ سان جيرمان يحاول التعاقد مع ماتياس دي ليخت في ظل اهتمام من برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ بضمه.

باريس سان جيرمان نجا من عقوبة انتهاك اللعب المالي النظيف بعد التعاقد مع نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو بجانب كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو.

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