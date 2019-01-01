باريس سان جيرمان يغري دي خيا بأعلى راتب في العالم

تعرف على خطة سان جيرمان لضم دي خيا

يخطط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وجعله الأعلى راتبًا في مركزه حول العالم.

دي خيا يقدم أسوأ مواسمه مع مانشستر يونايتد وينتهي عقده في صيف 2020.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ باريس سان جيرمان يحاول إغراء دي خيا بالانضمام إلى حديقة الأمراء مقابل راتب سنوي يصل إلى 24 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة يصبح الإسباني صاحب أعلى راتب لحارس مرمى في العالم مما قد يجعل دي خيا يوافق على العرض في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الشياطين الحمر للتمدريد.

برشلونة يُحب اللعب أمام الفرق الإنجليزية بالتأكيد ولكم في هذه الإحصائية إثباتًا على ذلك👇



🔴 فاز برشلونة في 27 مباراة أمام فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا - أكثر من أي فريق آخر أمام دولة أخرى في تاريخ البطولة. pic.twitter.com/yCRHrL390o — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وسوف يغادر جيانلوجي بوفون بنهاية الموسم الجاري بعد فشله في تقديم مستوى جيد بحديقة الأمراء وبالأخص في دوري أبطال أوروبا.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة الشياطين الحمر في ضم يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل دي خيا، إلا أنّ الأمر لن يكون سهلًا بعد تجديد الحارس السولوفيني عقده بشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ دي خيا كان قريبًا من ريال مدريد في 2015 ولكن الصفقة لم تتم بسبب تأخر إرسال أوراق الصفقة.