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باريس سان جيرمان يغري دي خيا بأعلى راتب في العالم

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تعرف على خطة سان جيرمان لضم دي خيا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وجعله الأعلى راتبًا في مركزه حول العالم.

دي خيا يقدم أسوأ مواسمه مع مانشستر يونايتد وينتهي عقده في صيف 2020.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ باريس سان جيرمان يحاول إغراء دي خيا بالانضمام إلى حديقة الأمراء مقابل راتب سنوي يصل إلى 24 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة يصبح الإسباني صاحب أعلى راتب لحارس مرمى في العالم مما قد يجعل دي خيا يوافق على العرض في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الشياطين الحمر للتمدريد.

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وسوف يغادر جيانلوجي بوفون بنهاية الموسم الجاري بعد فشله في تقديم مستوى جيد بحديقة الأمراء وبالأخص في دوري أبطال أوروبا.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة الشياطين الحمر في ضم يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل دي خيا، إلا أنّ الأمر لن يكون سهلًا بعد تجديد الحارس السولوفيني عقده بشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ دي خيا كان قريبًا من ريال مدريد في 2015 ولكن الصفقة لم تتم بسبب تأخر إرسال أوراق الصفقة.

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