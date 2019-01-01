باريس سان جيرمان يُغري أياكس بعرض لا يُقاوم لشراء دي ليخت

ترددت أنباء في بعض الصحف الكاتلونية وكذلك الفرنسية، عن تزايد فرص نادي باريس سان جيرمان في الحصول على توقيع قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، عكس ما تردد عن اقترابه من التوقيع لمانشستر يونايتد.

وخطف اللاعب المُلقب بالقائد المستقبلي للمنتخب الهولندي، الأضواء بعروضه الهوليودية مع عملاق الأراضي المنخفضة، خاصة على مستوى دوري الأبطال، بتألق غير عادي أمام عملاقي إسبانيا وإيطاليا ريال مدريد ويوفنتوس.

وقبل في البداية، إن وكيل أعماله الغول مينو رايولا على اتصال بمسؤولي نادي برشلونة، منها لرغبة اللاعب في ارتداء قميص الكتلان، وكذا ليجمع شمله بزميل رحلة الكفاح دي يونج، الذي فَضل البرسا على الجميع منذ قرابة الستة أشهر.

لكن بعد تأخر إعلان ذهابه إلى "كامب نو"، فهمت وسائل الإعلام أن وكيل أعماله وضع "العقدة في المنشار"، بوضع شروط ومطالب مادية جديدة في بنود العقد، عكس ما تم الاتفاق عليه، قبل الأشهر الأخيرة التي توهج خلالها صاحب الـ19 عامًا بطريقة مذهلة.

إنجلترا ليست كلها ليفربول يا فيرجل 😅



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واليوم السبت، ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة جدًا من العملاق الكاتلوني، إن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، أعطى المسؤولين عن ملف تعاقدات "حديقة الأمراء"، الضوء الأخضر للموافقة على كافة شروط دي ليخت ووكيل أعماله.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن النادي الباريسي عرض على نظيره الهولندي حوالي 90 مليون يورو، لضم دي ليخت في أسرع وقت قبل الشياطين الحمر والبلو جرانا، وهو عرض من الصعب رفضه، كونه سيجعل الدولي الهولندي المدافع الأغلى في التاريخ، حيث سيحطم رقم مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك والوافد الجديد على بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز.