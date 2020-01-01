باريس سان جيرمان يعبر لوريان بصعوبة في كأس فرنسا

صعوبة لم تكن متوقعة..

تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز عصيب على لوريان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب موستير لحساب دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

وشارك البي آس جي بجزء من كتيبته الأساسية في المباراة، حيث عمد المدرب توماس توخيل على إراحة أغلب نجمه، فظل كيليان مبابي ونيمار على دكة البدلاء طوال أحداث المباراة.

لكن في الوقت نفسه تواجد عدد من النجوم مثل آنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، وعندما تعقدت المباراة تمكن بابلو سارابيا من إحراز هدف الانتصار في الدقيقة 80 بعد معاناة كبيرة.

لوريان هو متصدر دوري الدرجة الثانية الفرنسية، ورغم ذلك قدّم مباراة من طراز رفيع وسبب معاناة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

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تياجو سيلفا، قائد الفريق العاصمي، والذي شارك في الـ90 دقيقة تحدث عن الانتصار وقال "لم يكن الملعب جيدًا، وارتكبنا في بعض الأحيان أخطاء فنية بالفعل.".

كما أتم قائلًا "بسبب الملعب، لم نكن جيدين من الناحية الفنية، قدّم لوريان نفسه كفريق دفاعي للغاية، ولم يسمح لنا الملعب بالاندماج سويًا بشكل جيد، نحن سعداء بالتأهل في النهاية.".

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن الوصيف مارسيليا، وسيلتقي مع بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.