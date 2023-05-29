باريس سان جيرمان يرد على "استفزاز" نيمار لجماهير الفريق!

نيمار يواصل إثارة الجدل في باريس سان جيرمان..

يعيش نادي باريس سان جيرمان حالة من التوتر رغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2022-23، بعد تصرفات البرازيلي نيمار نجم الفريق.

نيمار تجاهل التوجه مع فريقه إلى مواجهة ستراسبورج والتي شهدت تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد التعادل بهدف لمثله، وتوجه إلى موناكو لحضور سباق الجائزة الكبرى في فورمولا 1.

البرازيلي تواجد في السباق مع زميليه في باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي، والتقط بعض الصور مع الممثل الإنجليزي توم هولاند.

ويبدو أن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قرر توجيه اللوم إلى نيمار، حيث أكد في مؤتمر صحفي أن العديد من اللاعبين المصابين بذلوا جهدًا لمرافقة الفريق إلى مواجهة ستراسبورج.

فيما كشفت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان اعتبر أن تصرفات نيمار على أنها علامة استفزاز للنادي وجماهيره.

وقد يكون هذا مؤشرًا جديدًا على أن وقت نيمار في باريس سان جيرمان يقترب من نهايته، مع الحديث في الآونة الأخيرة عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.