باريس سان جيرمان يدرس العودة لطلب هدفه القديم من يوفنتوس

هل ينجح الفريق الباريسي في شراء هدفه القديم؟

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى احتمال عودة إدارة باريس سان جيرمان، لطلب مدافع يوفنتوس ماتيا دي تشيليو في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

واقترن اسم المدافع الإيطالي بالعملاق الباريسي في فصل الصيف الماضي، إلا أن رحيل المدافع البرتغالي كانسيلو، بانتقاله إلى مانشستر سيتي، حال دون ذهاب الدولي الإيطالي إلى "حديقة الأمراء".

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل، أعطى المدير الرياضي ليوناردو الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع مسؤولي يوفنتوس، على أمل نقل دي تشيليو إلى عاصمة الضوء والموضة مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين في يناير.

ورغم صعوبة إطلاق سراح اللاعب الإيطالي من "يوفنتوس آرينا"، باعتباره من أكثر اللاعبين الذين بدأ يعتمد عليهم ماريسيو ساري في الآونة الأخيرة، إلا أن توخيل يريده في مشروعه، لعدم اقتناعه لتوماس مونيه، ونفس الأمر بالنسبة لكولن داجا.

وانتقل البالغ من العمر 27 عامًا إلى اليوفي في صيف 2017، مقابل رسوم بلغت حوالي 12 مليون يورو، ورغم قلة مشاركته في الموسم الأول، بالظهور بألوان النادي في 12 مباراة في الدوري، إلا أنه ضاعف سجل مشاركاته في موسمه الثاني، باللعب في 21 مباراة في موسم ماسيميليانو أليجري الأخير.

ويعتبر دي تشيليو من الأسماء المتمرسة على المنتخب الإيطالي، بدفاعه عن ألوان بلاده في كل الفئات العمرية، والآن لديه 39 مشاركة مع منتخب الآدزوري الأول.

في سياق آخر، ترددت أنباء عن رغبة المدير الرياضي لبطل الليج1 في التعاقد مع لاعب وسط مبدع في الشتاء، وذلك سيحدث على حساب جوليان دراكسلر ولياندرو بارديس، ويُقال إن الثنائي حصل على الإذن لتأمين مستقبلهم خارج "حديقة الأمراء".