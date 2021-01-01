باريس سان جيرمان يدخل المنافسة مع ريال مدريد على خدمات ألابا

نادي باريس سان جيرمان يبدأ التفاوض مع دافيد ألابا من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات اللاعب دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن باريس سان جيرمان قد قدم عرضًا بالفعل للنجم النمساوي من أجل ضمه في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن محادثات قد جرت بين اللاعب نفسه وناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي، والذي أصبح مقتنعًا بضرورة ضمه لصفوفه.

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وكان دافيد ألابا قد أعلن قبل أيام أن الموسم الجاري هو الأخير له في صفوف بايرن ميونخ بشكل رسمي، حيث يرحل بنهاية عقده الذي ينتهي في الصيف.

وأعلن اللاعب أيضًا أنه يقود المفاوضات مع عدة أندية بنفسه بشأن مستقبله، وبحسب ما علم جول.كوم فريال مدريد هو الفريق الأقرب لضمه.

وتم ذكر أندية مثل ليفربول وتشيلسي في وسائل الإعلام، كما تحدث موقع "كالتشيو ميركاتو" عن رغبة يوفنتوس في ضمه بالرغم من رغبته في اللعب بإسبانيا.

جدير بالذكر أن ألابا كان قد انضم لصفوف بايرن ميونخ عام 2009 قادمًا من أوستريا فيينا وحقق مع الفريق لقب الدوري الألماني تسع مرات ودوري الأبطال مرتين.