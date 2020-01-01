باريس سان جيرمان يخطف فوزًا عصيبًا من نانت في الدوري الفرنسي

نتيجة متوقعة لكن فوز عصيب..

استمر باريس سان جيرمان في سلسلة انتصاراته، وحقق فوزًا صعبًا على مضيفه نانت بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

ماورو إيكاردي واصل تألقه الكبير هذا الموسم رفقة البي آس جي، وأحرز هدف المقدمة في الدقيقة 29، ثم عزز زميله تيلو كيرير من التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 57.

موسى سيمون أشعل المباراة كثيرًا بعدما وضع هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، لكن مساعي التعادل لم تُكلل بالنجاح ونجحت كتيبة توماس توخيل خطف النقاط الثلاث.

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وشهدت المباراة مشاركة كيليان مبابي طوال التسعين دقيقة رغم الخلاف الذي شنب بينه وبين مدربه توخيل في المباراة الماضية أمام مونبيليه، لكن يبدو أن المدرب الألماني أراد التأكيد على عدم وجود نزاع بينهما بمشاركته طوال المباراة.

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ولم يمنح توخيل الفرصة لإيدينسون كافاني للمشاركة في المباراة رغم عزم الدولي الأوروجوياني إثبات قدراته من جديد في أعقاب فشل صفقة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في شهر يناير المنقضي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان ليصبح 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليج آ، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز العاشر.

أصبح الآن الفارق بين الفريق العاصمي ومارسيليا، صاحب المرتبة الثانية، 15 نقطة، مع تبقي مباراة لحساب نفس الجولة بالنسبة لكتيبة أندريه فيلاش بواش.