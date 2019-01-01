الانتقالات
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باريس سان جيرمان يختار باريديس على آلان

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Getty Images
توخيل يحصل على لاعب الوسط أخيراً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية عدة أن باريس سان جيرمان قرر التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب زينيت، في الأيام المقبلة لتدعيم خط وسطه.

وكان بي إس جي قد ارتبط بالتعاقد مع واحد من باريديس أو آلان، لاعب نابولي، وقيل إنه مستعد لتقديم عرض يقترب من 80 مليون يورو للأخير.

وقالت "كوريري" إن النادي الفرنسي قدم عرضاً لنظيره الروسي بلغت قيمته 40 مليون يورو من أجل التخلي عن نجم خط وسطه في يناير الجاري.

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وأشارت الصحيفة أن زينيت سيوافق على العرض، خصوصاً وأنه يشمل خمسة ملايين إضافية في صورة حوافز ومكافآت، وهو ما يتخطى ما قدمه تشيلسي.

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وعرض تشيلسي، بحسب التقارير، 30 مليون يورو لضم باريديس لتعويض رحيل فابريجاس، ولكن الصفقة تبدو بعيدة عن النادي الإنجليزي.

وسبق لباريديس اللعب في إيطاليا مع روما وكييفو، وقبلها في الأرجنتين بقميص بوكا جونيورز.

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