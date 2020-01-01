باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من لاوتارو ونيمار

يبدو أن الأمور تصعب على البرسا..

دخل باريس سان جيرمان على خط المهتمين بالحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاوتارو هو الهدف الأول لإدارة برشلونة من أجل دعم مركز المهاجم الصريح بعد تقدم لويس سواريز في العُمر وعدم وجود معوض له حتى الآن.

وبحسب ما جاء في تقارير صحفية فرنسية، فإن ليوناردو، المدير الرياضي للبي آس جي، وضع لاوتارو كالخيار الأول لتعويض الثنائي ماورو إيكاردي وإدينسون كافاني في الميركاتو المقبل.

المزيد من الفرق

المعروف أن كافاني سينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم وسيرحل مجانًا، بينما استقرت إدارة النادي الفرنسي على عدم شراء عقد إيكاردي من النيراتزوري لأسباب انضباطية.

لذلك فسيكون لزامًا على الإدارة الباريسية أن تجلب مهاجمًا على مستوى التطلعات وفي نفس مستوى الثنائي الراحل، وبالنسبة لليوناردو، فإن هذه الصفات موجودة في صاحب الـ22 عامًا.

دخول باريس في صفقة لاوتارو حتى ورغم رغبة اللاعب الواضحة في الانضمام إلى برشلونة قد يُدمر أحلام البرسا فيه، فمن المتوقع أن يتسبب ذلك في زيادة سعره، وهو ما سيصعِّب المهمة كثيرًا على إدارة بارتوميو في ظل الأزمة الاقتصادية بفعل فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى أيضًا لإعادة نيمار مجددًا إلى كامب نو في الصيف المقبل، غير أن باريس متمسك بقوة بنجمه ولن يقبل التفريط فيه إلا بمبلغ ضخم لن يستطيع النادي الكتالوني دفعه بسبب كورونا أيضًا.

