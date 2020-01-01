باريس سان جيرمان يُحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة!

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير صحفية فرنسية أنباءً أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد حدد مبلغًا فلكيًا للموافقة على بيع نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وكان نيمار قد أراد العودة إلى البرسا منذ عامين لكن إدارة بي آس جي رفضت، ثم حلّت أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية التي قضت تقريبًا على قوة النادي الكتالوني المالية.

ويُدرج اسم نيمار حاليًا على قائمة أكثر من مرشح لرئاسة برشلونة باعتباره تدعيمًا محتملًا الصيف المقبل، لكن يبدو أن مهمتهم جميعًا ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة.

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صحيفة "ليكيب" في تقرير لها قالت أن الخليفي لن يسمح لنيمار بالمغادرة إلا حتى تمتلئ خزائن النادي الفرنسي بمبلغ سيزيد عن 100 مليون يورو، مبلغ "رادع" تمامًا لأي رئيس جديد للبرسا.

هذا إلى جانب أن الخطة الحالية تسير إلى بقاء نيمار في حديقة الأمراء ولعبه كأس العالم 2022 وهو لاعب في باريس سان جيرمان، فلا توجد رغبة لبيعه قبل ذلك.

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في الأساس، ربما أن رغبة البيع غير موجود بشكل قطعي، وتؤكد ليكيب أن الخليفي يشعر بالراحة والتفاؤل بخصوص مستقبل نيمار وكذلك كيليان مبابي.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أثار الجدل في الأسابيع الأخيرة بعدما أعلن عن رغبته في اللعب مرة أخرى بجوار ليونيل ميسي، ما صنفه البعض باعتباره إشارة إلى قرب عودته لكامب نو.