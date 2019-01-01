باريس سان جيرمان يحاول خطف راكيتيتش

صحيفة موندو ديبورتيفو تهاجم باريس سان جيرمان لمحاولته خطف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش

فيسبوك تويتر محمد عماد

شنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية هجومًا حادًا على نادي باريس سان جيرمان نظرًا لمحاولات الأخير لإقناع لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش بالانضمام لهم، عن طريق دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار بهذه الطريقة في صيف عام 2017، عندما دفع الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب البالغ 222 مليون يورو.

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وكانت إدارة نادي برشلونة قد نشرت بيانًا رسميًا منذ أيام، دافعت فيه عن نفسها ضد اتهامات الفريق الباريسي، بأن برشلونة كانت قد فاوضت اللاعب أدريان رابيو دون الرجوع للفريق.

ردًا على هذه الاتهامات، ساندت الصحيفة الكتالونية نادي برشلونة، وشنت هجومًا حادًا على الفريق الباريسي الذي حاول أن يكرر ما فعله مع نيمار، بأن يقنعه بدفع الشرط الجزائي في عقده وضمه.

يذكر أن راكيتيتش كان قد توج بفضية مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده كرواتيا.