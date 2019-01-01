الانتقالات

باريس سان جيرمان يتواصل مع ديبالا ليحل بديلًا لنيمار

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Tullio M. Puglia
نادي باريس سان جيرمان يستطلع رأي ديبالا في اللعب لهم خلال الموسم الجديد ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري دي تورينو" والتي أكدت أن الاتصالات بين ديبالا وباريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل من أجل الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي العائد مؤخرًا لباريس سان جيرمان قد تواصل مع اللاعب بشكل شخصي ليتحدث معه بشأن الصفقة المحتملة.

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وكان ديبالا قريبًا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.

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وسيبدأ باريس سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار الذي يجري حاليًا التفاوض على انتقاله من الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن كل من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان لريال مدريد.

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