باريس سان جيرمان يتواصل مع ديبالا ليحل بديلًا لنيمار
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري دي تورينو" والتي أكدت أن الاتصالات بين ديبالا وباريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل من أجل الصفقة.
⭕️ جماهير باريس سان جيرمان متحفظة على تصريح نيمار منذ فترة قريبة في حوار أُجري معه بأن اللحظة الأبرز التي يتذكرها في مسيرته هي الريمونتادا على باريس -فريقه الحالي الذي يدافع عن ألوانه-— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019
للأمانة تصريح مستفز وغير مسؤول من نيمار ✋ https://t.co/ht7HC2KF8J
وذكرت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي العائد مؤخرًا لباريس سان جيرمان قد تواصل مع اللاعب بشكل شخصي ليتحدث معه بشأن الصفقة المحتملة.
وكان ديبالا قريبًا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.
برشلونة يبعث لنيمار بمفتاح رحيله عن باريس سان جيرمان
وسيبدأ باريس سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار الذي يجري حاليًا التفاوض على انتقاله من الفريق الباريسي.
جدير بالذكر أن كل من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان لريال مدريد.