باريس سان جيرمان يتواصل مع ديبالا ليحل بديلًا لنيمار

نادي باريس سان جيرمان يستطلع رأي ديبالا في اللعب لهم خلال الموسم الجديد ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري دي تورينو" والتي أكدت أن الاتصالات بين ديبالا وباريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل من أجل الصفقة.

⭕️ جماهير باريس سان جيرمان متحفظة على تصريح نيمار منذ فترة قريبة في حوار أُجري معه بأن اللحظة الأبرز التي يتذكرها في مسيرته هي الريمونتادا على باريس -فريقه الحالي الذي يدافع عن ألوانه-



للأمانة تصريح مستفز وغير مسؤول من نيمار ✋ https://t.co/ht7HC2KF8J — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وذكرت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي العائد مؤخرًا لباريس سان جيرمان قد تواصل مع اللاعب بشكل شخصي ليتحدث معه بشأن الصفقة المحتملة.

وكان ديبالا قريبًا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.

برشلونة يبعث لنيمار بمفتاح رحيله عن باريس سان جيرمان

وسيبدأ باريس سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار الذي يجري حاليًا التفاوض على انتقاله من الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن كل من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان لريال مدريد.