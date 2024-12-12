ضد باريس سان جيرمان.. هيئة كروية فرنسية تنضم إلى المدافعين عن مبابي!

الإشكالية القضائية الواقعة بين نجم ريال مدريد الحالي وناديه السابق وصلت إلى أفق مسدود

دعم اتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين "UNFP" كيليان مبابي في صراعه مع باريس سان جيرمان وطالب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم "بتطبيق لوائحها وقرارات لجانها".

ويرى اتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين وفق بيان رسمي صدر عنه أنه "من غير المقبول" أن تحكم رابطة كرة القدم الفرنسية بعدم قبول استئناف كيليان مبابي ضد باريس سان جيرمان.

مبابي يطالب بـ 55 مليون يورو من ناديه السابق، والأمر أحيل إلى اللجنة التأديبية في رابطة كرة القدم الاحترافية الفرنسية بسبب "عدم دفع المكافآت والرواتب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في البداية، أمرت اللجنة القانونية في رابطة كرة القدم الفرنسية باريس سان جيرمان بدفع مستحقات نجمه السابق. لكن النادي رفع دعوى قضائية ضد الرابطة في باريس، ولهذا السبب قررت اللجنة التأديبية أنها لم تعد قادرة على النظر في الاستئناف الذي قدمه كيليان مبابي.

بذلك يقف اتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في صف مبابي، فالاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أصدر بيانًا سابقًا ندد فيه بالتشكيك في عمل اللجان المستقلة، وطالب بحسم حقوق أي طرف سواء اللاعبين أو المدربين.