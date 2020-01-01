باريس سان جيرمان يهدد مبابي بالنفي

الوضع أصبح معقداً في باريس

تحدثت تقارير في إسبانيا عن صدام قوي بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي فيما يخص تمديد عقده، ووصول الأمر لحد التهديدات بين الطرفين.

مبابي يملك عقداً في باريس حتى 2022، ولكن زادت حدة الحديث في الأشهر الماضية عن تحركات من قبل ريال مدريد للتعاقد معه الصيف المقبل أو الذي يليه.

صحيفة "آس" أوضحت أن عائلة مبابي أخبرت أحد شركات التي تمثل اللاعب أنها غاضبة بسبب تسريبات من بي إس جي تهدد اللاعب بعدم اللعب حال أصر على موقفه.

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وتشير التسريبات بحسب الوكالة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، أخبر مبابي أنه سيقضي موسماً في المدرجات بنهاية عقده إذا قرر عدم التمديد.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن رفض النجم الشاب تمديد عقده يعود لعزمه على الانتقال إلى ريال مدريد، ويسعى لنجاح الصفقة بعد فشلها في مناسبتين سابقتين، وكانت المرة الأخيرة في 2017.

ريال مدريد من طرفه سيتحرك لضم مبابي، ولكن ليس في الصيف القادم، إذ يسعى أن يكون الصفقة المدوية للفريق بصيف 2021 حتى يكون متبقي عام واحد في عقده وتنخفض قيمته.

يذكر أن أوناي إيمري، عندما كان مدرباً لبي إس جي، كان قد كشف عن طلب مبابي الانتقال لصفوف الملكي، ولكن نجح مسؤولو النادي الفرنسي في إثنائه عن الرحيل.