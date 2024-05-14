باريس سان جيرمان يبعد مبابي عن حديقة الأمراء "مؤقتًا" لحمايته!

كيليان يخوض مباراتين فقط بالقميص الأزرق

حدد باريس سان جيرمان موقف لاعبه كيليان مبابي، من المشاركة مع الفريق في مباراته المقبلة أمام نيس، المقررة غدًا الأربعاء في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وكان مبابي قد أعلن في حفل توزيع جوائز كرة القدم الفرنسية، أمس الإثنين، أنه أغلق صفحته نهائيًا مع الدوري الفرنسي وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، وتشير كل التقارير إلى اقترابه من ريال مدريد.

وأعلن باريس في بيان طبي عن جميع أعضاء فريقه، أن كيليان مبابي على الأرجح سيحصل على راحة في مباراة نيس بالدوري الفرنسي غدًا، بعد شعوره بآلام في عضلات الفخذ، وذلك للحفاظ عليه من أي مضاعفات.

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وأشار، إلى أن كيلور نافاس، الذي سيغادر النادي أيضًا هذا، مريض ولن يكون متاحًا في مباراة نيس الفرنسي.

وحال غياب مبابي عن باريس غدًا، لن تتبقى أمامه سوى مباراتين فقط من الممكن أن يرتدي خلالهما قميص النادي للمرة الأخيرة، الأولى في الدوري أمام ميتز يوم 19 مايو الجاري، ونهائي الكأس أمام ليون يوم 25 من نفس الشهر.

وأنهى النجم الباريسي الموسم بالتتويج بلقبي الدوري والسوبر ولديه فرصة لخوض نهائي كأس فرنسا، فيما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الخامس على التوالي، ويعتلي قائمة هدافي "الليج وان" برصيد 27 هدفًا.