باريس سان جيرمان ضد مارسيليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا وذلك في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022

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مارسيليا 0 × 0 باريس سان جيرمان

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

90' ضربة ركنية لمارسيليا ورأسية لساليبا ولكن الكرة تمر فوق العارضة

90' تسديدة من جايي لاعب مارسيليا من خارج منطقة الجزاء ولكنها تذهب بعيدة عن القائم.. ضربة مرمى لباريس

90' تسديدة من جندوزي ولكن نافاس يمسك بالكرة

85' باييه يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكنها تصطدم بالحائط

83' خطأ لمارسيليا من مكان خطير، بعد أن قام دانيلو بيريرا بعرقلة باييه

تبديل لباريس بخروج نيمار ودخول فينالدوم

81' عرررضية رائعة من جندوزي ولكنها تمر من فوق رأس مهاجم مارسيليا

76' أوووووووووووووه! ماذا أهدرت يا كونراد!!!! عرررررضية رائعة من الجهة اليمنى، تصل للموهوب الأمريكي الخالي تمامًا من الرقابة ولكنه يتعثر في تسديد الكرة

67' عرررررضية من الجهة اليمنى لمارسيليا، ولكن نافاس يمسك بالكرة

65' أووووووووووووه خطيرررة وقرررريبة من مارسيليا! عرررضية رائعة من باييه، رونجيه يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات



60' تبديل لباريس سان جيرمان بدخول كيهرير وخروج دي ماريا

58' باييه يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكنها تمر فوق العارضة

55' أووووووووووه الحكم يُشهر البطاقة الحمراء في وجه حكيمي، ويحتسب خطأ على حدود منطقة الجزاء.. باييه على التنفيذ

53' حكم المباراة يراجع لقطة دفع حكيمي لأوندير لمشاهدة إذا ما كانت من خارج أو داخل منطقة الجزاء

48' باييه يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع حكيمي، يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني



نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان

45' تسديدة من أوندير ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

41' تمريرة مذهلة من باييه إلى أوندير تضعه أمام المرمى ولكن التركي يسدد الكرة بجوار القائم

39' عررررضية خطيرررة من ميسي بإتجاه مبابي الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن الدفاع يشتتها لركنية

30' أووووووووووووووه لوبيز يتألق مرة أخرى أمام ميسي ويمنع هدف محقق للضيوف1

26' أوووووووووه تصدي رررررررائع من لوبيز، يحرم ميسي من تسجيل الهدف الأول لباريس بعد أن تصدى لرأسيته أمام المرمى بأطراف أصابعه

20' هدف آخر ملغي في المباراة، لمارسيليا هذه المرة بعد أن تمت إعادة متابعة اللقطة عبر تقنية الفيديو

18' تمريرة رائعة من ميسي إلى مبابي الذي يحاول تسديد الكرة في الشِباك ولكنها تمر بالعرض وتخرج لضربة مرمى

17' بطاقة صفراء للاعب رونجيه بعد تدخل قوي على لاعب باريس

16' بطاقة صفراء لسامباولي بسبب كثرة اعتراضاته

14' باريس سان جيرمان يحرز هدفًا ولكن يتم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو

12' باريس يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول

9' أوووووووووه خطيرررة من باريس، عررررضية من دي ماريا ولكن الكرة تمر من فوق رأس مبابي

5' عررضية من رونجيه، ماركينيوس يشتت الكرة وتصل إلى كامارا الذي يسددها بقوة ولكن الكرة عالية عن مرمى باريس

4' بداية حماسية لفريق مارسيليا المتأثر بالأجواء الرائعة على ملعبه

انطلاق المباراة

تشكيل باريس سان جيرمان:

قرر المدرب ماوريسيو بوكتينيو الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

نافاس

حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - مينديز

بيريرا - فيراتي

دي ماريا - ميسي - نيمار

مبابي

تشكيل مارسيليا:

قرر المدرب سامباولي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

لوبيز

بيتروني - كاليتا كار - ساليبا - رونجيه

جندوزي - كامارا

أوندير - باييه - ليرولا

ميليك

📋 STARTING XI | #OM v PSG



Here is the 1⃣1⃣ that take to the field from the start in the 101st meeting between these two teams.



ALLEZ OM! #OMPSG | ⚪️🔵 pic.twitter.com/v57yK8vt61 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) October 24, 2021

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة نتائجه في الدوري وتحقيق الانتصار من أجل زيادة الفارق بينه وبين لانس إلى تسع نقاط، في المقابل سيحاول مارسيليا استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إلحاق الهزيمة الثانية بأثرياء فرنسا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، في القمة الفرنسية في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري، والتي ستُقام على ملعب فيلودروم.