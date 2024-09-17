رسالة إلى مبابي؟ إنريكي: نريد صناعة نجومنا وحتى الكبار يكررون الأخطاء!

المدرب الإسباني يريد رد الجميل لباريس سان جيرمان

مع استعداد باريس سان جيرمان لتسجيل الظهور الأول من سنوات طويلة في دوري أبطال أوروبا من دون كيليان مبابي، قرر المدرب لويس إنريكي الخروج برسالة من أجل طمأنة الجماهير.

العملاق الفرنسي يستعد لمواجهة جيرونا الإسباني، غدًا، الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، وهي الموقعة التي سيخوضها الفريق من دون مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لطالما أردت أن يكون لاعبو فريقي متحفزين في كل مباراة، يمكنني استخدام كل المهاجمين الستة لدينا، إنهم يتمتعون بدرجة عالية من الجاهزية وتعدد المهارات، لذلك من الرائع أن نحظى بكل هذه الخيارات لأن الموسم سيكون طويلًا".

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وأضاف:"نحن بحاجة للتكيف وصناعة نجومنا في دوري أبطال أوروبا وإقناع اللاعبين بالطريقة التي نلعب بها، أنا متحمس للغاية، وسعيد بالحصول على ثقة النادي، وسأحاول رد الجميل لهم من خلال تحقيق النتائج الجيدة وفقًا للمشروع الذي تم تحديده في الموسم الماضي".

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وأوضح:"أنا لا أضع أي حدود للاعبين، الخبرة مهمة بكل تأكيد، ولكني أرى العديد من اللاعبين ذوي الخبرة يرتكبون نفس الأخطاء بشكل مستمر، لذلك من الصعب حساب النسبة المئوية للخبرة المطلوبة من أي لاعب".

وواصل حديثه:"أعتقد أننا كمدربين نتحلى بالأنانية، نريد تحقيق الفوز دائمًا، ولكن الأمر سيستغرق بضعة أشهر لرؤية كيفية تطور الفريق".

يذكر أن باريس سان جيرمان وقع في قرعة صعبة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لملاقاة كل من جيرونا، آرسنال، آيندهوفن، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، سالزبورج، مانشستر سيتي وشتوتجارت، طمحًا في العبور إلى دور الـ16 من المسابقة.