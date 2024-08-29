تحدث عن وفاة ابنته .. إنريكي يختار اسمًا صادمًا لفيلمه الوثائقي!

المدرب الإسباني يستعرض الجانب الآخر من حياته

يستعرض لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الجانب الآخر من حياته خلال فيلم وثائقي جرى تصويره خلال العام الماضي وسيُبث قريبًا عبر الشبكات الإسبانية، ولكن الغريب كان الاسم الذي اختاره المدرب الإسباني للفيلم.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن الفيلم مُكون من 3 حلقات ويتحدث عن الحياة المهنية وكذلك الشخصية لإنريكي والتي ميزها وفاة ابنته زانا، حيث يظهر في مشهد خلال مقطع الفيديو الدعائي الذي بثته قناة "Movistar Plus +" وهو يتحدث عنها.

إنريكي وصف ابنته بالشجاعة جدًا، وأضاف "كانت لا تصدق، تنافسية للغاية، شجاعة جدًا ومضحكة ... كانت مثل والدها!"، وقد جرى تصوير الفيلم في مكتب المدرب ومنزله وغرفة ملابسه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيء الأغرب في الفيلم هو اسمه، وقد اختاره المدرب المخضرم بنفسه، حيث ظهر في مشهد من الفيلم الدعائي وهو يقول "يُمكنك تسميته "ليس لديك فكرة"، أليس كذلك؟.

الفيلم اسمه كما ظهر في الإعلان "ليس لديك حتى فكرة سخيفة".