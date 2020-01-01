باريس سان جيرمان لن يبيع مبابي أبدًا

كيف يبدو مستقبل مبابي بعد مدح زيدان ولفت انتباه ريال مدريد؟

ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان لن يبيع مهاجمه الشاب كيليان مبابي مهما بلغ المقابل المادي المعروض لضمه.

وكان مبابي قد لمح برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد من خلال التصريحات المتتالية التي يمدح فيها زين الدين زيدان، الذي يبادله المديح بدوره.

حسب سبورت، فإن أول فرصة لمبابي للانتقال إلى ريال مدريد ستكون في يونيو من العام 2022، أي بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يستطيع تكرار ما فعله مع إيدين هازاراد ومن قبله توني كروس، أي استغلال تبقي عام واحد في عقده من أجل الضغط على الإدارة لبيعه بمقابل مادي قليل.

والسبب في ذلك أن باريس سان جيرمان قد قرر عدم الموافقة على أي عرض لمبابي حتى وإن لم يوافق على تجديد عقده.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يجعل مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مجانًا بعد عامين ونصف، إلا أن باريس سان جيرمان لا يهتم بالأموال في هذه المسألة.

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يذكر أن كيليان مبابي قد أبدى رغبته منذ سنوات باللعب في ريال مدريد، الأمر الذي صرح به المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان علنًا.