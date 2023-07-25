"باريس سان جيرمان فوق الجميع" .. رد صادم من ماركو أسينسيو على أزمة كيليان مبابي

نجم باريس سان جيرمان الجديد يهاجم مبابي بعد تصرفاته الأخيرة..

شن الإسباني ماركو أسينسيو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المنتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 قادمًا من ريال مدريد، هجومًا مبطنًا على كيليان مبابي زميله في فريق العاصمة الفرنسية.

ويكتنف الغموض مستقبل مبابي في باريس سان جيرمان، حيث رفض تفعيل خيار تمديد عقده حتى 2025، وهو ما قابلته إدارة النادي باستبعاد اللاعب من المعسكر التحضيري في اليابان.

أسينسيو سُئل في مؤتمر صحفي عقده في اليابان عن وضعية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وهي التصريحات التي نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقال أسينسيو: "ما يحدث مع مبابي؟ حسنًا لا أحد فوق النادي، في النهاية يجب أن يكون النادي فوق أي شخص".

وأضاف: "عليك دائمًا أن تحترم النادي كثيرًا، لكني أعتقد أن كل شخص هنا لديه هذا الاحترام".

مسلسل مبابي من المرجح أن يتواصل خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يرفض اللاعب بشكل كامل الرحيل قبل إتمام عقده حتى صيف 2024، والرحيل مجانًا، فيما يطلب باريس سان جيرمان طلبًا واضحًا، وهو إما التجديد أو الرحيل في الصيف الحالي.