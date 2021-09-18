باريس سان جيرمان "غاضب" من أنباء راتب ميسي الفلكي ويرد

هذه ليست الحقيقة!

رد باريس سان جيرمان بصورة رسمية على ما نشرته صحيفة ليكيب حول الراتب الفلكي الذي يتقاضاه ليونيل ميسي في ثلاث سنوات بملعب حديقة الأمراء.

وكانت صحيفة ليكيب قد أثارت ضجة في العالم كله يوم السبت بعدما كشفت أن الراتب الذي سيتقاضاه ميسي مع باريس سيبلغ 110 مليون يورو على مدار ثلاثة أعوام.

هذا الحديث أغضب مسؤولي النادي العاصمي كثيرًا، وخرج المدير الرياضي ليوناردو ليؤكد أن ما قيل عارٍ تمامًا من الصحة وبعيد عن حقيقة راتب البرغوث.

ليوناردو في حديث إعلامي قال "لا يمكننا قبول غلاف مثل الذي نشرته صحيفة ليكيب (راتب ميسي)".

كما أضاف "إنه أمر غير مقبول، إنه حديث كاذب تمامًا، أردت أن أخبر الجميع أنني أعتقد أن ما نُشر أمر غير محترم وهو لا يعجبنا".

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وأتم البرازيلي حديثه بقوله "ما نُشر حقًا بعيد عن الواقع تمامًا، مدة العقد سنتين ولا يوجد خيار إلزامي أو غير إلزامي، إنه كذب وافتراء ونحن لم نحب ذلك".

صحيفة ليكيب زعمت أن عقد ميسي الممتد لعامين ينطوي على خيار التجديد لعام آخر، وحينها يتحصل الأرجنتيني على مكافأة ولاء ضخمة تصل لـ40 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ميسي الآن يستعد لأولى المباريات الرسمية على ملعب حديقة الأمراء، عندما يقود كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو أمام ليون يوم الأحد في الدوري الفرنسي.