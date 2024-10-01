"لو تدخل سيرحل فورًا" .. الكشف عن موقف الخليفي من أزمة ديمبيلي وإنريكي!

الأوضاع متوترة داخل النادي الفرنسي

زلزال هائل تسبب فيه الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بسبب خلافه العنيف مع مدربه لويس إنريكي قبل مواجهة آرسنال في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

إنريكي قرر استبعاد اللاعب من المباراة بسبب عدم التزامه بتعليماته، وقال في المؤتمر الصحفي للقاء المقام مساء اليوم، الثلاثاء:"أنا صادق للغاية، لكني لن أصنع من الأمر مسلسلًا تلفزيونيًا، لم يكن هناك أي جدال بيني وبين اللاعب ولا توجد مشكلة بيننا، الأمر يتعلق بالتزاماته تجاه الفريق لا أكثر، هي أزمة يمكن حلها في 5 دقائق".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يدعم لويس إنريكي في قراره، ولا يريد التدخل في إقناعه بإعادة اللاعب للفريق نظرًا للأهمية الهائلة التي تحملها مباراة آرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الصحيفة نصًا عن إمكانية اقتحام الخليفي للمشهد:"لو قام بالتدخل قليلًا في قرارت إنريكي، فإن المدرب سيرحل فورًا عن النادي".

وكانت صحيفة "ليكيب" قد أشارت إلى أن الخلاف بين إنريكي وديمبيلي نشأ بعد مشادة عقب مباراة الفريق أمام رين، حيث قام المدرب بتوجيه اللوم على لاعبه بسبب أحد تصرفاته، ليرد جناح برشلونة السابق بطريقة غير لائقة.

يذكر أن باريس نجح في الفوز على جيرونا في الجولة الأولى لدوري الأبطال بهدف دون رد في الوقت القاتل، بينما تعادل آرسنال خارج ملعبه مع أتالانتا من دون أهداف.