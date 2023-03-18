يستضيف باريس سان جيرمان مساء السبت رين لحساب الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.
موعد لقاء باريس سان جيرمان ضد رين والقنوات الناقلة
المباراة
باريس سان جيرمان ضد رين
الموعد
19 مارس 2023
موعد انطلاق المباراة
18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية
المكان
ملعب حديقة الأمراء
أين تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين بالدوري الفرنسي
البلد
القناة
البث المباشر
البلدان العربية
beIN SPORTS
اختيارات المحررين
- فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم
- الابتسامة تتحول إلى دموع حمراء .. الدوري الإنجليزي يرفض مجاملة كاسيميرو
- البلطجية في جانب والإيطاليون في الآخر .. ردود أفعال قرعة دوري أبطال أوروبا
- ربع نهائي الأبطال | لعنة الماضي تُطارد أنشيلوتي وديربي أسطوري يلوح في الأفق
- NXGN: رودريجو وبوكايو ساكا .. أين هم جيل 2020 الآن؟