باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

باريس سان جيرمان × ريال مدريد

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انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل باريس سان جيرمان:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديز - بريسنل كيمبيمبي - ماركينهوس - أشرف حكيمي

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - دانيلو بيريرا

كيليان مبابي - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

على الجهة الآخرى، سيحاول العملاق الإسباني العودة بنتيجة مرضية تساعده في مباراة الإياب، حتى وأن كان باريس يملك أسماء أقوى، ولكن خبرة أنشيلوتي ونجوم الريال ستساعد الفريق كثيرًا على تقليل الفارق في جودة التشكيل.

يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة في دور الذهاب، متسلحًا بالترسانة الهجومية النووية التي يمتلكها ورغبة ميسي في التتويج بذات الأذنين.

في المقابل، تصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الرابعة التي تواجدت بها أندية الإنتر، شريف وشاختار دونيستك وانفرد الملكي بالمركز الأول بفارق خمس نقاط كاملة عن بطل الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

تأهل باريس سان جيرمان لهذا الدور بعد أن حل ثانيًا برصيد 11 نقطة في مجموعته التي ضمت السيتي، لايبزيج وكلوب بروج وتواجد أثرياء فرنسا خلف بطل الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021/2022.