باريس سان جيرمان ضد ريمس | شارك بديلًا فدفعوا الثمن .. كيليان مبابي كرر ما قدمه جونزالو راموش في 17 دقيقة!

هذا ما قدمه مبابي أمام ريمس

لم ينجح كيليان مبابي في إنقاذ باريس سان جيرمان من التعادل أمام ريمس، بعدما شارك كبديل لدقائق معدودة.

تعادل فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره ريمس بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

شارك مبابي كبديل في الدقيقة 73 من زمن المباراة، بدلًا من النجم البرتغالي جونزالو راموش، بعد أن فضّل مدربه الإسباني لويس إنريكي وضعه على مقاعد البدلاء.

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سيناريو إنريكي مع مبابي للمرة الرابعة

وواصل إنريكي مسلسل عدم منح مبابي الفرصة للعب المباراة بشكل كامل، خلال مواجهات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ولعب مبابي كبديل في مباراة نانت لمدة 28 دقيقة وسجل هدف، ولعب أساسيًا أمام ستاد رين لمدة 65 دقيقة، وفي المواجهة الأخيرة ضد موناكو لعب لمدة 45 دقيقة فقط.

وللمرة الرابعة على التوالي لم يُشارك مبابي في مباريات الدوري الفرنسي بشكل كامل، ليضعه إنريكي على مقاعد البدلاء أمام ريمس.

ماذا قدم مبابي أمام ريمس؟

شارك مبابي لمدة 17 دقيقة، وسدد الكرة 3 مرات منها 2 على المرمى، ومرر الكرة 6 مرات جميعها صحيحة، وفقد الاستحواذ مرتين.

وبالمقارنة بأرقام بديله جونزالو راموش، فإن مبابي نجح في تقديم ما قدمه اللاعب البرتغالي في 73 دقيقة، وذلك خلال 17 دقيقة، حيث سدد مثله 3 مرات منها مرتين على المرمى وواحدة خارج المرمى.

وأظهر مبابي خطورة على مرمى ريمس أكثر من مرة، ولكن لم ينجح في تسجيل أي هدف، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.