باريس عن رابيو : عرض برشلونة كان سخيفاً واللاعب قرر الرحيل

المدير الرياضي للنادي الفرنسي يكشف بعض الكواليس الجديدة في قضية رحيل لاعبه أدريان رابيو

اشتعلت الأجواء مرة أخرى بين باريس سان جيرمان ولاعبه أدريان رابيو، بشأن استمراره أو رحيله عن صفوف الفريق.

فيرونيك رابيو والدة اللاعب ووكيلة أعماله، خرجت في تصريحات مدوية أمس الأربعاء، مؤكدة قراره النهائي بالرحيل عن النادي الفرنسي.

وأوضحت أن برشلونة حاول ضم رابيو الصيف الماضي، لكن إدارة باريس رفضت التخلي عن خدماته ولم تحترم رغباته في مغادرة النادي.

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أنتيرو هينريكي المدير الرياضي لباريس قال:"كنت في قمة الدهشة عندما سمعت حديثها، هذا صحيح لقد تلقينا عرضاً من برشلونة في 29 أغسطس الماضي بنهاية الميركاتو الصيفي".

وأضاف:"العرض ببساطة يعني أن برشلونة اتفقوا مع رابيو دون الرجوع لنا، كما أن عرضهم كان سخيفاً لا يناسب قدرات رابيو، يضاف لذلك صعوبة التوصل لاتفاق خلال 24 ساعة فقط".

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🇦🇷 أجويرو (12)

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تقارير فرنسية أكدت أن عرض برشلونة كان 15 مليون يورو فقط، وهو ما وجده باريس قليلاً جداً مقارنة بقدراته.

هينريكي استطرد متعجباً:"لقد توصلنا لاتفاق مبدئي مع رابيو حول التجديد، ولكن فجأة وبدون مقدمات المفاوضات توقفت".

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وتابع:"بالتأكيد هذا يعني أنه توصل لاتفاق مع نادي آخر لذلك لم يستكمل المفاوضات.

ويزداد بذلك الجدل حول مستقبل اللاعب، سواء بانتقاله لبرشلونة في يناير أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو القادم، أم انقضاض نادي آخر على الصفقة بالميركاتو الشتوي.