اللعب المالي النظيف يُهدد أحلام باريس سان جيرمان

قوانين اللعب المالي النظيف لا ترحم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة ميرور الإنجليزية أن باريس سان جيرمان سيكون مجبرًا على بيع أحد نجومه خلال عام 2019، لتفادي أي عقوبات من الويفا تتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف.

وقالت الصحيفة نقلًا عن ميديابرو أن النادي الفرنسي سيكون مضطرًا لسداد ما يقرب من 170 مليون يورو خلال العام القادم لعدم مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، وأنه لفعل هذا سيتوجب عليه التخلي عن نيمار أو كيليان مبابي.

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كان النادي الفرنسي قد دفع 220 مليون يورو لضم نيمار من برشلونة وبعدها وقع مع مبابي مقابل 180 مليون يورو حصل عليها موناكو، ذلك بهدف تجميع النجوم لضمان تحقيق حلم الفريق ورئيسه ناصر الخليفي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وارتبط الأول كثيرًا بالعودة لناديه الإسباني مع وجود أخبار تتحدث عن إمكانية تغيير الوجهة واللعب لريال مدريد، فيما يُعد مبابي هو الهدف الأول لبطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وإن كان طرحه للبيع سيجعل العديد من الأندية تتصارع على ضمه وأبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن الويفا يُحقق في أموال النادي الفرنسي وتأثير صفقتي مبابي ونيمار على الميزانية الخاصة به، وأن وجود أي خلل في تلك الميزانية قد يعني استبعاد الفريق من دوري الأبطال.