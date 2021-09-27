باريس سان جيرمان "اللاتيني" يزيد معاناة مبابي!

مبابي يقضي وقتًا عصيبًا في "حديقة الأمراء".

جاءت مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه والتي أقيمت يوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي لتقدم لنا صورة من الوضع الحالي في غرفة ملابس النادي الباريسي.

وظهرت بعد المباراة صور قام خلالها كيليان مبابي بالحديث إلى إدريسا جاي والشكوى من عدم تمرير البرازيلي نيمار له، وذلك بعدما قدم البرازيلي تمريرة حاسمة إلى يوليان دراكسلر، في موقف مشابه للمواقف التي تواجد فيها مبابي دون قيام نيمار بالتمرير له.

الصحف الفرنسية لم تستغرق وقتًا طويلًا في تفسير حديث مبابي إلى جاي، والذي جاء على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان بعد خروج الفرنسي من المباراة في الدقيقة 88.

ووقفًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن العلاقة بين مبابي ونيمار قد أصبحت متباعدة إلى حد كبير في الوقت الحالي، رغم أن الثنائي شكلا منذ عام 2017 ثنائيًا لا ينفصل على أرض الملعب وخارجه.

وتعد العلاقة بين مبابي ونيمار واحدة من أكثر الصداقات غزارة في كرة القدم الأوروبية، ورغم ذلك فإن النجمين هذا الموسم لم يتشاركا في أي هدف مع باريس سان جيرمان، وهي إحصائية تكشف أنهما تباعدا بشكل كبير على أرض الملعب، عكس الحال في السنوات الماضية.

التباعد بين مبابي ونيمار ربما يكون له علاقة بـ"إضفاء الطابع اللاتيني" على غرفة ملابس باريس سان جيرمان، وأدى وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى زيادة عدد اللاعبين الناطقين بالإسبانية.

ورغم أن مبابي يجيد التحدث بالإسبانية، إلا أنه يجد صعوبة كبيرة في الاندماج مع باقي أعضاء الفريق في الوقت الحالي.

وحسب "ليكيب" فإن أعضاء في غرفة ملابس باريس سان جيرمان لا يفهمون عدم قيام مبابي بالانضمام إلى بعض الأمسيات التي تجمع الفريق خارج الملعب.

الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن نيمار، الصديق المقرب من مبابي، كان متحمسًا للغاية للعب الموسم الحالي مع الفرنسي الدولي وليونيل ميسي، ومع ذلك فإن طموحات مبابي الذي يهدف دائمًا إلى زيادة سجله التهديفي لم تتوافق مع أفكار البرازيلي.

نيمار يريد أن يتفاهم مبابي وميسي بأفضل طريقة ممكنة في الملعب، وحتى الآن يبدو أن الوضع معقد، وذلك قبل يوم واحد فقط من مواجهة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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