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الخليفي يريد معاقبة نيمار بعد تمرد الصيف وعروض برشلونة

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تقارير صحفية تشير لوجود رغبة من رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي في عقاب نيمار بالإبقاء عليه لنهاية تعاقده.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يبحث معاقبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ياهو" ونقلت عنها صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة، حيث أكد أن رئيس باريس سان جيرمان غاضب من السيناريو الذي وقع في الصيف بشأن رحيل نيمار.

وذكرت التقارير أن الخليفي أراد أن يعاقب نيمار بالإبقاء عليه حبيس سان جيرمان حتى نهاية تعاقده الحالي مع الفريق وليس قبل ذلك بيوم واحد.

وكشفت التقارير نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب والنادي الباريسي أن سبب غضب الخليفي يعود لتلبيته كل طلبات نيمار عندما انضم لباريس سان جيرمان في ٢٠١٧.

المسلسل مستمر - برشلونة يجد الثغرة لضم نيمار

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    وكان برشلونة قد تقدم بعرضًا للحصول على نيمار هذا الصيف لكنه قوبل بالرفض من باريس سان جيرمان الذي طلب قيمة مادية أعلى لم يتمكن النادي الكتالوني من توفيرها.

    جدير بالذكر أن نيمار كان قد انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان قادمًا من نادي برشلونة مقابل ٢٢٢ مليون يورو في صيف ٢٠١٧.

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