باريس ضد رين | امنحوه عرش فينيسيوس فقط .. القطعة الناقصة تحرم مبابي من خلافة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد!

اعتذار واجب وتقدير في حديقة الأمراء

نجح كيليان مبابي، في قيادة باريس سان جيرمان نحو فوز ثمين وشاق، اليوم الأربعاء على حساب رين في نصف نهائي كأس فرنسا.

وكانت اللقطتان الأهم في اللقاء من بطولة النجم الفرنسي، الذي نجح في قيادة باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا لمواجهة ليون، يوم 25 مايو المقبل.

اللقطة الأولى كانت في الدقيقة 37، عندما استطاع مبابي أن يحصل على ركلة جزاء لباريس في الشوط الأول، وتصدى لها بنفسه لكنه أهدرها بفضل تألق الحارس ستيف مانداندا.

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أما اللقطة الثانية، فكانت بعد إهدار ركلة الجزاء مباشرة بـ3 دقائق، عندما استطاع أن يتجاوز الإحباط ويسجل هدفًا رائعًا بتوقيعه، كان كفيلًا بحسم الفوز للأمراء.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ما قدمه النجم كيليان مبابي في مباراة رين.

لا تفكر كثيرًا يا أنشيلوتي

لا يحتاج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد لمباراة اليوم من أجل الحصول على دليل بشان أهمية أن يكون كيليان مبابي -صفقة ريال مدريد المرتقبة في الصيف المقبل- هو الجناح الأيسر الأساسي للملكي.

ويشغل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مركز الجناح الأيسر لريال مدريد بامتياز وتمكن، حيث استطاع أن يفرض نفسه بقوة بفضل الأداء الذي يقدمه هذا الموسم حيث سجل 18 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

إلا أن الأمر سيختلف كثيرًا مع وصول مبابي، فرغم أن النجم الفرنسي يجيد اللعب كمهاجم صريح ولطالما استخدمه ديدييه ديشان مدرب منتخب الديوك وأحيانًا لويس إنريكي مدرب باريس في هذا المركز، إلا أن خطورة كيليان الحقيقية تكمن في الجناح الأيسر.

مبابي في مباراة اليوم احتاج إلى 3 كرات فقط ليمر من الجانب الأيسر بمفرده وهو ما أثمر عن حصوله على ركلة جزاء في الأولى، تسجيله هدف الفوز في الثانية، وفرصة شبه محققة أنقذها الحارس مانداندا في الثالثة.

وعلى أنشيلوتي ألا يتردد في البحث عن مركز آخر لفيني من أجل أن يهيئ الأمور للنجم القادم في الصيف، حيث لن يكون من المنطقي خسارة مثل هذه القدرات بل يجب خدمتها لتناسب أهداف الفريق.

الاحترام يخرس صافرات حديقة الأمراء

بدا واضحًا أن كيليان مبابي وجماهير باريس وصلا إلى حالة رضا ونقطة اتفاق بشأن رحيله عن النادي، الذي بات مؤكدًا في الصيف المقبل.

في البداية تعرض النجم الفرنسي لصافرات استهجان من بعض الجماهير، لكن كيليان مبابي، استطاع أن يحول غضب جماهير باريس الحاضرة في مدرجات حديقة الأمراء إلى تعاطف بفضل تصرفه الذكي.

واعتذر كيليان للجماهير خلال احتفاله بتسجيل هدف الفوز، وذلك بعدما كان سببًا في إهدار ركلة جزاء قبل 3 دقائق من الهدف، وهو ما قابلته الجماهير بالهتاف له.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 8 أهداف في 5 مباريات ليعتلي صدارة هدافي كأس فرنسا هذا الموسم، لترد عليه جماهير باريس بالهتاف له بعد الهدف، بينما رفع آخرون صوره على الأعلام وكذلك مع رسالة "شكرًا كيليان".

القطعة الناقصة لتكون رونالدو

إهدار ركلة جزاء باريس سان جيرمان اليوم أمام رين، وضع كيليان مبابي أمام موقف محرج، خصوصًا أنها ليست المرة الأولى وهو ما لا يتناسب مع نجم عالمي.

وبانتقال مبابي إلى ريال مدريد، سيكون من شأن ذلك أن يمنحه الفرصة للحصول على عشرات ركلات الجزاء، وعليه أن يكون على قدر المسؤولية لتنفيذ هذه الميزة التي صنعت من نجوم كبار بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أساطير في برشلونة وريال مدريد، على الترتيب.

وتشير إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، إلى أن مبابي أحرز 40 هدفًا على مدار مسيرته من ركلات جزاء، لكنه في المقابل أضاع 10 ركلات، أي أن نسبته التهديفية من علامة الجزاء لا تتجاوز 75%.

الرباعية ووداع يليق بأسطورة

استطاع كيليان أن يضع بصمته الكبرى في فوز باريس اليوم، حيث بات النادي الأكثر وصولًا للنهائي، وهذه هي المرة الـ20، متفوقًا على مارسيليا.

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وسيكون باريس على موعد مع إنجاز تاريخي إذا حقق لقب الكأس رقم 15 في تاريخه، حيث سيجمع بين كأس السوبر التي حققهحققها بالفعل مطلع الموسم والدوري (الذي ينفرد بصدارته) والكأس، بينما لديه حظوظ قوية في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه الرباعية هي أفضل هدية يودع بها كيليان مبابي حديقة الأمراء، في طريقه إلى محطة جديدة، حيث ينتظره عشاق ريال مدريد على أحر من الجمر.