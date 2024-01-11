"باريس تستحق".. ديشامب: مبابي يجب أن يضحي لتحقيق هذا الحلم

هنري ينتظر القرار النهائي

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، موقفه من مشاركة كيليان مبابي، مع منتخب الديوك تحت 23 عامًا، في أولمبياد باريس 2024.

ويريد نجم باريس سان جيرمان، الظهور في الأولمبياد التي تستضيفها بلاده، رغم مشاركته أيضًا في بطولة أوروبا المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام الجاري، بينما تقام الدورة الأولمبية في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

ويمكن للنجم الفرنسي أن يشارك ضمن الثلاثي الكبير مع منتخب تحت 21 عامًا بقيادة تييري هنري، من خلال تقليص أيام إجازته الصيفية وهو ما سيساعده على تمثيل الديوك في كأس الأمم الأوروبية وكذلك دورة الألعاب الصيفية، إلا أنه ينتظر التصريح الرسمي من ديشامب بشأن هذا الأمر، وكذلك موافقة ناديه.

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وقال ديشامب في تصريحات لقناة "TF1": "مبابي في الأولمبياد؟ إذا كانت تلك رغبته وأتيحت له الفرصة فله ذلك، لكنه سيضحي بجزء كبير من إجازته".

وأضاف: "بالتأكيد هدفنا جميعًا هو التأكد من أن تييري هنري يمكنه الحصول على أفضل كتيبة فرنسية قادرة على المنافسة في الأولمبياد من أجل تحقيق الميدالية الذهبية".

ويطمح مبابي لأن يكون عام 2024، هو عام التألق مع بلاده، حيث ينتظر أن يحقق لقب كأس الأمم الأوروبية وميدالية في أولمبياد باريس، لإكمال الصورة المثالية مع الديوك بعدما توج معهم من قبل بمونديال 2018.