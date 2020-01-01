باريديس يصدم برشلونة: نيمار باقٍ في باريس سان جيرمان

إنه صديقي..

صمم ليانردو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، على أن زميله نيمار دا سيلفا سيبقى في ملعب حديقة الأمراء الموسم المقبل، في الوقت الذي أكد فيه على أن الكتيبة الحالية للنادي الباريسي تُغير "عقلية النادي" أوروبيًا.

وكان نيمار قد أعرب في الصيف الماضي عن رغبته في العودة من جديد إلى برشلونة، غير أن مطالب إدارة البي آس جي المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة، ورغم ذلك، لا يزال نيمار هدفًا للنادي الكتالوني في الميركاتو المقبل.

ربما أن أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من خسائر اقتصادية فادحة في برشلونة تقدر بـ140 مليون يورو قد تُصعِّب من مهمة الإدارة في إعادة نيمار، لكن الأكيد ووفقًا لإعلان اللاعب نفسه، فإنه رغبته هي العودة ومزاملة ميسي مجددًا.

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باريديس هو أحد الأصدقاء المقربين من نيمار، وقد علّق على إمكانية مغادرته العاصمة الفرنسية قائلًا "علاقتي جيدة للغاية معه، نتحدث كثيرًا، أنا هادئ بشأن أمر رحيله، سيبقى معنا.".

باريس سان جيرمان توِّج بلقب الدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة بسبب كورونا، كما وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بوروسيا دورتموند في دور الـ16، وقد تحدث الدولي الأرجنتيني عن الأمر بعمق.

"أعتقد أننا حاليًا نُغير عقلية النادي وهو ما يتضح في مباراة الإياب أمام دورتموند، العقلية تختلف في دوري الأبطال عن الموجودة في الدوري، في الأبطال لا يمكنك الاسترخاء ثانية، بينما يسمح لك المستوى أحيانًا في الليج آ بذلك."

كما أضاف "إن الجودة العالية للاعبين لدينا تعني قدرتنا الدائمة على الفوز في النهاية، إذا غيرنا عقليتنا في الأبطال مع نفس الفريق واللاعبين الحاليين، فإن هذه الإرادة للفوز ستقودنا للتتويج باللقب.".

الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، قد أعلن أن ناديه على استعداد لخوض ما تبقى من مباريات دوري الأبطال خارج فرنسا إن اقتضى الأمر، وقد كشفت تقارير صحفية أن قطر قد تكون الوجهة المحتملة لإكمال الحلم الأوروبي لكتيبة توخيل.