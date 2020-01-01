بارنز: ليفربول لا يحتاج إلى ميسي ونيمار

كلوب لن يكسر ميزانيته من أجل كوليبالي وليفربول لا يحتاج لميسي ولا نيمار

قال أسطورة ليفربول جون بارنز إن بطل الدوري الإنجليزي للموسم الحالي لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين كبار على خلفية ميسي في برشلونة ونيمار في باريس سان جيرمان.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين تتواصل الاحتفالات باللقب الغائب منذ 30 عامًا.

وكان المدير الفني للريدز يورجن كلوب قد قال في وقت سابق إنه ليس من المتوقع إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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وحول ذلك، قال جون بارنز في تصريحات لصحيفة دايلي ميل البريطانية إن ليفربول لن يقوم بدفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع أي لاعب خلال الصيف الحالي"

وأضاف: "كوليبالي لاعب جيد للغاية وحين تنظر إلى جو جوميز ستجد أنهما قادران على منح الإضافة سويًا، ولكن إن لم يتعاقد معه ليفربول فهو متفوق مع مانشستر سيتي بـ 25 نقطة أيضًا"

وتابع: "لا أعتقد أن هناك بالضرورة سببًا للخروج وإبرام صفقات كبيرة، لقد تعاقد ليفربول مع تاكومي مينامينو في الشتاء الماضي وقد يقوم الفريق بتعزيزات بسيطة"

وأردف: "الأموال ستكون عنصرًا أساسيًا في تقرير مستقبل المدافع الدولي السنغالي، إذا عرض مانشستر سيتي على كوليبالي ضعف الراتب، فسوف يذهب إلى مانشستر سيتي"

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يذكر أن ليفربول قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما حقق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.