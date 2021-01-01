بارقة أمل ..كلوب وجد ثنائية الوسط الأمثل

نقطة ضوء وسط الظلام

يعتقد مهاجم آرسنال السابق إيان رايت أن هناك شيئًا ما يبتسم للمدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب أخيرًا بعد موسم صعب، وذلك بأنه وجد الثنائية الأمثل في وسط الملعب بعد عناء طويل.

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن المواجهة أمام ريال مدريد ستكون خاصة، مضيفًا أنها الأولى بالنسبة له منذ أن رحل الهداف التاريخي للنادي الملكي كريستيانو رونالدو.

واضطر كلوب إلى تغيير تشكيلته طوال هذا الموسم بسبب سلسلة الإصابات التي لا تنتهي في ليفربول بداية من فيرجيل فان دايك ومرورًا بالبقية، الأمر الذي أثر على موسم الفريق بالسلب بصورة كبيرة.

لكن يبدو أنه قد حصل أخيرًا على الثنائي المثالي في وسط الملعب معًا، الأمر الذي عانى كلوب من أجله خاصة وأنه استخدم لاعبي الوسط من أجل تعويض غيابات الخط الخلفي.

وحول ذلك قال أسطورة آرسنال: "رؤية فابينيو وتياجو في خط الوسط هو شيء كان يحلم به من يورجن كلوب والآن يحدث هذا أخيرًا".

وأضاف: "آمل أن يكون ذلك كافيًا لتحريك اللاعبين في المقدمة، تصريحات كلوب وما قاله بشأن الثنائي يعطي مؤشرًا أنه وجد ما يبحث عنه وأنه وجد شيئًا يبتسم من أجله".

ليفربول ينتظر تحديًا صعبًا في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه البطل التاريخي للمسابقة ريال مدريد في قمة منتظرة بين فريقين من الأكبر في أوروبا.

إعادة للنهائي الماضي وقمة بين ريال مدريد وليفربول في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يذكر أن مواجهة ريال مدريد وليفربول ستحمل ذكريات الفوز باللقب للنادي الملكي في آخر مناسبة له تلك التي كانت في 2018 حين نجح في التغلب على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كييف.