بارتوميو يعلن كومان مدربًا لبرشلونة

كما كان متوقعًا..

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة ، أن رونالد كومان سيُعيّن مدربًا للبرسا بصورة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الصحف الإسبانية قد كشفت أن المدرب الهولندي قد وصل إلى مدينة برشلونة اليوم تمهيدًا لتوقيع عقود تدريب النادي الكتالوني.

كومان يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع منتخب هولندا يسمح له بالرحيل عندما يُريد لتدريب برشلونة فقط، مما سهل كثيرًا من مهمة البرسا في الظفر به.

المزيد من الفرق

بارتوميو في تصريحات للقناة الرسمية لبرشلونة قال "إذا سارت الأمور بشكلٍ صحيح، كومان سيصبح مدربًا لبرشلونة".

كما أضاف "اخترنا كومان نظرًا لما يمتلكه من خبرات وقد كان جزءًا من فريق الأحلام لدينا، إنه يؤمن بفلسفتنا أيضًا".

وتابع "قبل أزمة كورونا وفي يناير قال لنا أنه مرتبط بالمنتخب الهولندي وسيستمر هناك حتى كأس الأمم الأوروبية".

وأتم مثيرًا للجدل "هناك بعض اللاعبين أيضًا قد عفى عليهم الزمن" ولا يُعرف من يقصد بحديثه، ربما سيرجيو بوسكيتس أو جيرارد بيكيه أو غيرهما من الكبار.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد بدأ ثورته بإقالة كيكي سيتيين من تدريب الفريق وكذلك إقالة إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي.