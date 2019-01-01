بارتوميو يطمئن جمهور برشلونة على مستقبل ميسي

ميسي ألمح بالأمس إلى اقتراب موعد اعتزاله من جديد

طمأن جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، جماهير الفريق حول مستقبل الأسطورة ليونيل ميسي مع الفريق.

ميسي خلال حفل الكرة الذهبية بالأمس، أعلن أنه سيعتزل قريباً، وذلك بعد تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

وقال بارتوميو، في تصريحات صحفية اليوم: "لقد تحدث مع ميسي عدة مرات، أعلم أن مازال أمامه الكثير، سيلعب معنا لعدة سنوات أخرى".

وعند سؤاله على تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني قال: "هذا شيء آخر، نريد الاستمتاع حالياً بالكرة الذهبية، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد مع ميسي".

وجاء ميسي في المركز الأول بالتصويت على جائزة الكرة الذهبية، والمركز الثاني كان من نصيب فيرجيل فان دايك، وثالثاً جاء كريستيانو رونالدو.

عادت للمالك الشرعي وعليهم تغيير اسمها .. ردود الأفعال على فوز ميسي بالكرة الذهبية

وبعد تتويجه بالبالون دور مساء أمس، خلال الحفل الذي أٌقيم في فرنسا، أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يحصل على الجائزة ست مرات.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 32 عاماً هذا الموسم، لعب 14 مباراة مع فريقه بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 11 هدفاً وصناعة 5 آخرين.