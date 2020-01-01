بارتوميو يحسم الجدل تماماً حول رحيل ميسي

تحدث أيضاً عن ملابسات رحيل أبيدال

أصر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، على أن المشكلة التي تواجه النادي الكتالوني رياضية بحتة وليست مؤسسية.

برشلونة تعرض لهزيمة ساحقة الأسبوع الماضي، بعد الخسارة من بايرن ميوخ 8/2 في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الخسارة أسفرت عن رحيل المدرب كيكي سيتيين، وقدوم الهولندي رونالد كومان بدلاً منه، مع ظهور بعض التكهنات حول مصير ليونيل ميسي.

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وهو ما قال عنه بارتوميو للقناة الرسمية لبرشلونة:"ميسي يريد إنهاء مسيرته مع النادي، أتحدث معه ووالده بصفة مستمرة، هو من أهم اللاعبين في مشروعنا والمدرب الجديد كومان أخبره بذلك".

وأضاف:"ميسي مستمر في برشلونة، عودة نيمار؟ باريس لا يريدون بيعه هذا الصيف، ونحن لسنا في مفاوضات لضم لاوتارو مارتينيز الآن، الأمور توقفت مع إنتر وسنرى ما سيحدث".

وأما عن مستقبل أنسو فاتي:"هناك بعض العروض للتعاقد معه، ولكنه ليس للبيع، السبب الوحيد الذي سيدفعنا للتخلي عن بعض اللاعبين هو تقليص الرواتب فقط".

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وتابع:"لدينا حالياً أزمة رياضية وليست مشكلة خاصة بالنادي أو المؤسسة، هناك بعض اللاعبين أكملوا دورتهم ويجب رحيلهم، لذلك علينا إصلاح هذه المنظومة".

وعن عثمان ديمبيلي:"سيبقى مع الفريق هو وميسي وتير شتيجن ولونجليه وسيميدو ودي يونج وجريزمان، لو كومان أراد استمرار كوتينيو سننفذ رغبته".

وفي نهاية حديثه أكد بارتوميو أن رحيل أبيدال، جاء بسبب قراره الشخصي، وتطرق إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب تراكم الفوائد إلى أكثر من 200 مليون يورو.