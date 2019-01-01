بارتوميو: نحترم باريس كثيرًا لكننا نفكر في حقبة ما بعد ميسي

جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يؤكد أن فريقه يملك الكثير من الإحترام لباريس سان جيرمان ويرفض التعليق على ضم نيمار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على احترامه الكبير لفريق باريس سان جيرمان في ظل الأنباء المنتشرة حول رغبة فريقه في ضم نيمار من النادي الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارتوميو وأكد خلالها أنه يفكر حاليًا في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

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وقال بارتوميو: "في الصيف أقرأ الكثير من الصحف وهناك يقولون الكثير من الأشياء، لكن الشيء الوحيد الواضح أن نيمار لاعبًا في باريس سان جيرمان، ونحن نكن لهم الكثير من الإحترام، لا يوجد المزيد لنقوله في هذا الشأن".

وأضاف: "جريزمان هو واحد من أفضل خمس أو ست لاعبين في العالم، نحن نعلم ذلك، وكانت لدينا فرصة لنحصل على خدماته ولم نتردد، وعلينا أن نفكر في حقبة ما بعد ميسي، علينا أن نضمن مستقبلنا بأفضل اللاعبين المتاحين".

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واختتم تصريحاته: "الهدف الأساسي لنا في الوقت الحالي أن يكون لدينا خيارات للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو لقب كان ضمن أهدافنا لسنوات".

جدير بالذكر أن تقاري رصحفية عديدة كانت قد ذكرت أن إدارة برشلونة تقوم في الوقت بالتفاوض من أجل تمديد تعاقد قائد الفريق ليونيل ميسي.