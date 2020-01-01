بارتوميو: لن أستقيل وغير نادم، لكنني حزين لهبوط إسبانيول

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتحدث عن كافة الأمور الشائكة من تجديد ميسي لرحيله عن إدارة النادي لتقنية الفيديو.

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن عدة أمور تهم جماهير البلوجرانا عبر لقاء إذاعي له مع "راديو كتالونيا".

وأكد بارتوميو خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الإثنين إنه لن يستقيل من منصبه كرئيس للنادي، وتطرق للحديث عن تجديد ليونيل ميسي لتعاقده وهبوط إسبانيول، وغيرها من الأمور.

وقال بارتوميو عندما تم سؤاله حول هبوط إسبانيول: "لقد قلت دائمًا إنني أريد أكبر عدد ممكن من الفرق الكتالونية في الدوري الإسباني"

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وأضاف عن صفقة بيانيتش: "الصفقة كانت رياضية في المقام الأول، اللاعب كان ضمن خططنا منذ فترة، وبعد الجانب الرياضي جاء الجانب المالي".

وأردف عن سوق الانتقالات: "أتوقعها فترة صعبة على كل الأندية بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، على الجميع التأقلم".

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وأكمل تصريحاته عن وضع ميسي: "لا أملك ذرة شك أنه سيعتزل في صفوف برشلونة، لقد تحدثت معه يوم السبت وأعلم أنه سيجدد تعاقده".

وتطرق للحديث عن مستقبل كيكي سيتيين في الموسم المقبل: "القرار هو استمراره في الموسم الجديد، لكن كل شيء مرتبط بنتائج الفريق فيما هو قادم".

وعن الندم على رحيل إرنستو فالفيردي: "لم يحدث أن ندمت، الفريق كان في حاجة لدفعة كبيرة، وسيتيين شخص مخلص لفلسفة برشلونة، وقدم الكثير من الأفكار بالفعل".

وتحدث عن تقنية الفيديو: "نحن هنا من الذين يدعمون تقنية الفيديو، لكننا نريدها أن تكون أكثر عدلًا، وبعد فترة التوقف هناك الكثير من القرارات التي تجامل البعض، الجميع شاهد ذلك أنا لا أنتقد التقنية لكنني أريد تحسينها".

وعن إمكانية تقديم استقالته: "لا، لم أفكر في ذلك أبدًا، كل ما أريده هو العمل بشكل أكثر قوة خلال تلك الأوقات مع وجود الوباء هناك العديد من المشاكل، لكننا سنمضي قدمًا".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد والذي يملك فارق أربع نقاط بالإضافة لأفضلية المواجهات المباشرة.