بارتوميو: رحيل ميسي أكبر خطأ في تاريخ برشلونة!

من يتحمل هذا القرار؟

أصدر رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو بيانًا رسميًا تحدث فيه عن العديد من الأمور التي صاحبت فترته الأخيرة بالتحديد مع برشلونة.

وبرأ بارتوميو ساحته من التورط في فضيحة "بارسا جايت" الشهيرة والتي وجهت له فيها الاتهامات بتفعيل عقد مع إحدى الشركات للهجوم المتعمد على لاعبي ونجوم النادي الكتالوني، وكان ذلك من حسابات النادي الرسمية.

كما تطرق بارتوميو في بيانه إلى رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة قائلًا: "أحترم حرية كل الأشخاص في التعبير، لكنني مصر على أن رحيل ليونيل ميسي اللاعب التاريخي في النادي وأفضل لاعب على الإطلاق من الأخطاء الكبرى في تاريخ هذا النادي".

وأكد بارتوميو أيضًا أنه "لم يوافق على تسريب أي عقد" طيلة مدته في برشلونة، رغم كثرة هذه التسريبات بالذات في الفترة الأخيرة من مسيرته.