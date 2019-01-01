بارتوميو معجب براموس ويرفض عودة نيمار ويكشف مستقبل ألبا وراكيتيش

تعرف على تصريحات رئيس برشلونة بشأن راموس ونيمار وألبا وراكيتيتش وميسي وحرية التعبير

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن تجديد عقد إيفان راكيتيش وجوردي ألبا وليونيل ميسي كما كشف تفاصيل رغبة نيمار في العودة ومستقبل إيرنستو فالفيردي.

برشلونة يستضيف ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "فالفيردي لديه عقد ينتهي في 2020 ونحن نثق به للغاية وسوف يستمر حتى لو لم نحقق أي بطولة على الإطلاق. إنّه جدير بقيادة الفريق".

وتابع: "نيمار لم يطلب أبدًا العودة إلى برشلونة ولم يتواصل معي والده، لقد تعاقدنا مع كوتينيو وديمبيلي والأمر انتهى بالنسبة للاعب".

رئيس برشلونة اختار سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، كأكثر لاعب يعجبه في صفوف الميرينجي.

ميسي حزين لرحيل خصمه الألدّ بكل تأكيد ☹️



(🖌️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/4GO7NNwjt9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

واصل: "سوف نتحدث مع إيفان راكيتيش حول مسألة تجديد العقد حينما توجد فرصة من الناحية الاقتصادية، حتى الآن لا يوجد أزمة. أما بالنسبة إلى جوردي ألبا فاللاعب يحب الفريق ونحن نرغب في استمراره. سوف نتوصل إلى تفاهم".

وأردف: "بيكيه لاعب ذكي ويحب الفريق حينما جدد عقده أخبرني أنه فعل ذلك لأجل برشلونة فقط ولولا ذلك لاعتزل لعب كرة القدم وتفرغ لأعماله".

جوسيب أكد أنّ حرية التعبير مكفولة في برشلونة حتى لو أنّ أحدهم قرر رفع راية عليها "بارتوميو ديكتاتور" لن يمنعه من ذلك".

واختتم: "تقنية حكم الفيديو المساعد هامة للغاية وتحتاج إلى التطور، ورغم أنّها لن تنهي الأخطاء التحكيمية نهائيًا ولن تفيد برشلونة لكنها تساعد الحكام وهذا أمر جيد. بالنسبة لميسي، فإن طلب تجديد عقده سوف نفعل ذلك".

ولم يسجل ليونيل ميسي أي هدف على ريال مدريد في 5 مباريات لعبها في بطولة كأس ملك إسبانيا.