بارتوميو: إدارتي لم تكن كارثية وكورونا سبب أزمات برشلونة

تصريحات هامة..

دافع رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو عن نفسه ضد الحديث الدائر عن تدميره للنادي الكتالوني، وأكد أن كل ما يُعانيه البرسا اقتصاديًا هو نتاج لأزمة فيروس كورونا وليس لسوء إدارته.

ووجد برشلونة نفسه في صيف 2020 بأسوأ حالة اقتصادية ممكنة تضاعفت هذا الصيف لدرجة عجز النادي عن إبرام صفقات إلا بصيغة مجانية، إلى جانب وجود أزمة ضخمة في الرواتب.

وفي كل مناسبة ممكنة، خرج الرئيس جوان لابورتا وإدارته وحملوا بارتوميو مسؤولية هذا الانهيار، وللمرة الأولى منذ استقالته في أكتوبر 2020، قرر بارتوميو الخروج للصحف الإسبانية والرد.

ما نُشر حتى الآن هو مقتطفات من الحديث، على أن ينشر كاملًا يوم الجمعة.

ماذا قال بارتوميو عن فترة إدارته لبرشلونة؟

عند سؤاله حول إذا ما كانت إدارته كارثية لبرشلونة، أجاب "أعلم أنها عبارة منتشرة ولكن إدارتي كانت جادة وصارمة للغاية ومسؤولة، كانت لدينا مشروع وخطة وُضعت تحديدًا في 2015".

كما أضاف "هذه الخطة شملت جميع الجوانب الاقتصادية والرياضية والاجتماعية، لقد قمنا بالعديد من المشاريع، نحن المجلس الأكثر نشاطًا".

وواصل بارتوميو الدفاع عن نفسه "لكن بداية من مارس 2020، كان لظهور فيروس كورونا تأثير كبير على الأمور، أدى ذلك لانخفاض كبير في الإيرادات، من ذلك الحين بدأت المعاناة".

ماذا قال بارتوميو عن أزمة الرواتب في برشلونة؟

لم ينكر بارتوميو أن رواتب اللاعبين كانت مرتفعة، ولكنه أرجع ذلك إلى رغبته في جعل برشلونة ينافس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الثرية للغاية.

وتابع "كنا ضمن الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي للرواتب، ولم نكن نتوقع بحدوث فيروس كورونا، الأمر لم يكن إدارة سيئة".

واستطرد "حاولنا التنافس مع فرق الدوري الإنجليزي والتي كانت قوية جدًا، في هذه السنوات ضاعفنا دخلنا ووصل إلى مليار يورو".

"هذا يعني أن لدينا القدرة على إنفاق المزيد على كرة القدم وبقية الرياضات، وهذا أتاح لنا أن يكون لدينا فرق تنافسية على مختلف الأصعدة ولهذا فزنا بالعديد من الألقاب بتلك السنوات."

كيف أكد بارتوميو عدم سوء إدارته لبرشلونة؟

واستند الرئيس المستقيل إلى هيئات ضخمة لتأكيد أن إدارته لبرشلونة لم تكن سيئة، فقال "لم يكن الأمر كارثيًا، هذا ليس كلامي بل كلام رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي".

وأتم "يقول المدققون ذلك ويتأكد من قانون اللعب المالي النظيف، كانت هناك أرباح بنحو 185 مليون يورو، لقد كانت إدارة ناجحة، مجلة فوربس أكدت ذلك وقالت أن برشلونة في 2020 كان النادي الأكثر قيمة".

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