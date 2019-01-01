باراتيتشي ينهي المسألة: ديبالا لن يرحل

الاحتمالية باتت مستبعدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس أن باولو ديبالا مهاجم الفريق لن يغادره هذا الصيف.

وقال باراتيتشي:"سوق الانتقالات يتعلق بالتخطيط والفرص، لذلك نحن بحاجة لوضع أعيننا على العناصر غير المتوقعة، هناك دائماً فرصة لانضمام ورحيل اللاعبين، ولكن إذا لم يكن هناك سوى اليومين الباقيين سنبقى كما نحن".

وأضاف:"يمكننا استبعاد رحيل ديبالا هذا الصيف بشكل قاطع، الاحتمالية لم تعد موجودة".

وأوضح:"هذا نادي يترك انطباعاً جيداً، اللاعبون يعودون عقب رحيلهم، مثل جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي".

وتابع:"هناك من يمنحونا الكثير هنا، ليس فقط كفريق أو على أرض الملعب. حتى لا ننسى، يوفنتوس على قمة الدوري الإيطالي لـ3 آلاف يوم، وهؤلاء اللاعبين دائماً هم أول من يصل للتدريبات وآخر من يغادرها".

يذكر أن ديبالا كان على وشك الانتقال لمانشستر يونايتد هذا الصيف، ثم اقترب من توتنهام هوتسبر وأخيراً باريس سان جيرمان.